آخر المعلومات عن سوق الدولار وأسعاره في بغداد والاقليم

2023/02/04 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يشهد سوق الدولار في العراق ولاسيما في العاصمة بغداد مايمكن وصفه بـ"الفوضى" حيث لاتوجد أسعار واضحة او متوازنة بين محافظة واخرى ومنطقة واخرى، وذلك عقب موجة انخفاض كبير بدأت منذ مساء يوم امس الجمعة على خلفية الاخبار التي رافقت اجتماع البنك المركزي مع وزارة الخزانة الاميركية في تركيا.

وفي محافظات اقليم كردستان، سجلت بورصة اربيل سعر الدولار بواقع 163.500 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما بلغت الاسعار في بورصة السليمانية 163.750 ألف دينار لكل 100 دولار.

اما في العاصمة بغداد فالبورصة مغلقة، لكن عمومًا تبلغ الاسعار في الصيرفات حالياً بواقع 167 للبيع، اما الشراء فـ165 ألف دينار لكل 100 دولار، الا ان اغلب الصيرفات تشتري فقط ولا تبيع، بحسب مراسل "بغداد اليوم".

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