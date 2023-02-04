2023/02/04 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر امني، اليوم السبت، باندلاع حريق داخل فندق شميساني في مدينة اربيل .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "حريقا اندلع في الطابق الأخير لفندق شميساني في مدينة أربيل".

وأضاف أن "سيارات الدفاع المدني وصلت إلى مكان الفندق في محاولة للسيطرة على الحريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق داخل فندق شميساني في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق داخل فندق شميساني في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).