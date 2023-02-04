لجنة نيابية: العراق يعاني من

2023/02/04 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية صباح صبحي، السبت، إن العراق يعاني من "مشكلة تسويق النفط"، خاصة بعد الحرب الروسية ـ الأوكرانية، نتيجة لتغير ملامح الأسواق بعد هذا الحدث.

وأضاف صبحي، أن "دولاً كالصين أو الهند، بدأتا تتوجهان لشراء النفط الروسي لأنه أقل سعراً، في حين كان النفط العراقي قبل الحرب هو المنتوج الأكثر رغبة لديهما"، بحسب الصحيفة الرسمية.

ولفت صبحي، إلى أن "العراق يمكن أن يتوجه خلال المرحلة المقبلة إلى أوروبا لتسويق نفطه، إلى جانب دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية التي تعمل في تلك المنطقة".

وتابع، أنه "من غير الممكن التحدث عن استخراج النفط أو زيادة إنتاجه من دون وجود دراسة لكيفية تسويقه، إذ يجب أن تقترن خطط رفع الإنتاج مع البحث عن أسواق جديدة للتصدير".

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