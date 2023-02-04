يمكنه اصطياد المقاتلات والصواريخ..فرنسا وإيطاليا ستقدمان نظاما صاروخيا بعيد المدى لأوكرانيا خلال الربيع

2023/02/04 | 17:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم وزيرا الدفاع الفرنسي والإيطاليي محادثات مشتركة، بشأن إرسال نظام الدفاع الجوي SAMP / T-MAMBA إلى أوكرانيا هذا الربيع، حسبما ذكرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان، الجمعة.

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