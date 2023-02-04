الحكيم يطرح مشروع الوطنية الشيعية ويذر من انحرافات وانقسامات خطيرة في الواقع الشيعي

2023/02/04 | 17:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، طرح مشروع “الوطنية الشيعية”، فيما حذر من انحرافات خطيرة قد تفضي الى انقسامات حادة في الواقع الشيعي.وقال الحكيم في كلمة له خلال مؤتمر الآفاق المستقبلية لأتباع أهل البيت (ع)، تابعتها السومرية … Readmore

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