الخارجية العراقية: العراق يتابع مصير فتاة عراقية اختُطِفت في ليبيا

2023/02/04 | 17:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية اليوم السبت، أنها تتابع مصير فتاة عراقية اختُطِفت في ليبيا.وذكرت الوزارة في بيان إن “الوزارة تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختُطِفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي”.وفي وقت سابق، تعرضت فتاة … Readmore

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