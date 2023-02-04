اعتقال امرأة تتاجر بالبشر في بغداد

2023/02/04 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد،

اليوم السبت، عن القاء القبض على امرأة

تتاجر بالبشر جنوب شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن مفارز في مكتب المدائن

لمكافحة الإجرام تمكنت م

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