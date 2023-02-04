2023/02/04 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ،اليوم السبت، العالم الإسلامي والعراقيين بالذكرى المباركة لولادة امير المؤمنين عليه السلام .وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يهنئ العالم الإسلامي بولادة الإمام علي (ع) المركز الخبري الوطني.

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