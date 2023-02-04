2023/02/04 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقشت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، الاستعدادات لبرنامج التدقيق الدولي لأمن الطيران.وذكرت السلطة، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أنها “ناقشت الاستعدادات لغرض البدء بعملية التدقيق الأمني الـدولي USAP-CMA، بحضور فريق التدقيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطة الطيران المدني: برنامج التدقيق الامني سيدخل حيز التنفيذ قريباً المركز الخبري الوطني.

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