الاتحاد الأوروبي يبدأ تفعيل فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي اعتباراً من الغد 

2023/02/04 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تنفيذ تطبيق وضع سقف لسعر منتجات تكرير النفط الروسي بدءا من يوم غد الأحد.

وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية، اليوم السبت، "وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات النفطية سيبدأ اعتبارا من 5 فبراير 2023 ويشمل ذلك فترة 55 يوما (انتقالية) للمنتجات النفطية الروسية البحرية التي تم شراؤها بسعر أعلى من الحد المسموح به، شريطة أن يتم تحميلها على السفن بحلول 5 فبراير 2023 وتفريغها بحلول 1 أبريل 2023".

ووافق الاتحاد الأوروبي على قرار وضع حد لسعر النفط العام الماضي كجزء من العقوبات ضد موسكو، حيث سيكون الحد الأقصى لسعر المنتجات الخام 100 دولار أمريكي للبرميل والحد الأقصى لسعر النفط الخام سيكون 45 دولارا أمريكيا للبرميل.

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