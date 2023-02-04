اجتماع امني لمناقشة تأمين تنقل المعتمرين المتوجهين الى الديار المقدسة

2023/02/04 | 17:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عقد اجتماع؛ لمناقشة تأمين تنقل المعتمرين المتوجهين الى الديار المقدسة.

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