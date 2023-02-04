بغداد.. القبض على متهمة بالاتجار بالبشر وآخرين بالسرقة والتزوير

2023/02/04 | 17:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مكافحة الإجرام، اليوم السبت، القبض على متهمة بالاتجار بالبشر وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد .

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