بينها التعامل بالدينار داخليًا.. سياسي: اجتماع انقرة انتهى بـ 3 نتائج تخص أزمة الدولار - عاجل

2023/02/04 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد تيار سياسي، اليوم السبت، بأن اجتماع انقرة حقق 3 نتائج حول أزمة الدولار في لاسواق العراقية، من بينها تحويل التعامل الداخلي في العراق بالدينار حصرًا.

وقال رئيس تيار بيارق الخير محمد الخالدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجتماع المشترك بين العراق وامريكا في انقرة لبحث ازمة الدولار في الاسواق مؤخرا كان صعبًا ومعقدًا بعض الشيء بسبب وجهات النظر المتباينة لكن في نهاية المطاف تم التوصل الى 3 نقاط مهمة هي من ستدفع الى خفض اسعار الصرف في الفترة القادمة".

واضاف، ان "ابرز التفاهمات هو تعهد حكومة السوداني بضبط ملف تهريب الدولار إلى خارج العراق، حيث انه يهرب الى اكثر من 15 دولة، بالاضافة الى اعادة رسم الخارطة المالية من خلال الدفع للتقيد بالمنصة الكترونية في تسديد مبيعات التجار والشركات في الخارج ودفع الاسواق الداخلية للتعامل بالدينار من اجل خفض الاقبال على شراء الدولار".

واشار الى ان "التفاهمات ستؤدي الى زيادة نسب التعامل بالدينار في الاسواق بدلا العملات الصعبة وهذا مهم للغاية وستقود الى تحريك نشاط الصناعة المحلية قدرة الامكان"، مؤكدا بان "التهريب لايزال مشكلة كبيرة في البلاد يجب معالجتها".

واقر بأن "الالتزام بالتفاهمات سيؤدي الى خفض اسعار الصرف بشكل تدريجي في الاسواق العراقية خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا بأن "حكومة السوداني تحاول المضي باجراء اصلاحات اقتصادية ومالية معقدة وصعبة جدا لابعاد الاسواق عن ازمة قاسية تلوح بالافق".

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