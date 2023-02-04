2023/02/04 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على إرهابية كانت تعمل على تمويل داعش في بابل.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات كربلاء وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء مغاوير القيادة وبمشاركة قوة من استخبارات ومكافحة إرهاب بابل وخلية صقور بابل تم نصب كمين محكم في قضاء المسيب وعلى أثرهِ ألقي القبض على الإرهابية المطلوبة وفق أحكام المادة (4 إرهاب )".

وأضاف أن "الإرهابية كانت تقوم بنقل وإيصال المواد الغذائية والطبية وغيرها من المواد وحتى الفتيات إلى أماكن تواجد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف مناطق محافظة بابل"، مبينا انه "تم تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً".

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