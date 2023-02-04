التربية تصدر تنويهاً يخص المواد الداخلة بالامتحانات

2023/02/04 | 18:09 - المصدر: وكالة نون

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نفت وزارة التربية اصدار أي خبر او

معلومة او قرار جديد يتعلّق بمادة

الاجتماعيات لأي مرحلة ولا أي اشارة

للمواد الداخلة بالامتحانات.





وقالت الوزارة نقلا عن المُتحدث

الرسمي باسمها كريم السيد "سيتم

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