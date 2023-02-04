80 شاحنة مواد غذائية نزلت للمواطن.. التجارة: سنجلب المزيد بأرخص من سعر الجملة

2023/02/04 | 18:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، إطلاق حملة كبرى

لتسيير شاحنات محملة بمواد الطحين

والحليب وبيض المائدة والدجاج إلى

منافذ الوزارة لبيعها إلى المواطنين

بأسعار مدعومة، فيما اكدت انها ستوفر

جميع انواع المنتجات والسلع

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