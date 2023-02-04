لا قلق ولا خوف على الاقتصاد العراقي.. الحلبوسي: سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي

2023/02/04 | 18:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي،

اليوم السبت، أن سعر صرف الدولار مقابل

الدينار سيعود إلى وضعه الطبيعي.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "ليست المرة الأولى التي

تشهد أسعار الصرف

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