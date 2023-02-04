2023/02/04 | 18:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n8M8DIZGEzg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس المركز العراقي لحقوق الانسان: قوى الاطار والمتحدثون عنها يحرفون الحقيقة في موضوع سعر الصرف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس المركز العراقي لحقوق الانسان: قوى الاطار والمتحدثون عنها يحرفون الحقيقة في موضوع سعر الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).