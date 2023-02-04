2023/02/04 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، السبت، أن اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رابطة منتجي الأدوية، شهد الاتفاق على تسهيل إجراءات إنشاء مصانع الأدوية وتوطينها في العراق.

وقال الحسناوي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الهدف من الاجتماع هو توطين الصناعة الدوائية في البلاد، حيث تم البحث في السبل الممكنة كافة لتوطينها وتحقيق الأمن الدوائي".

وأضاف، أن "الاجتماع شهد الاتفاق على جملة من النقاط التي تتعلق بالمدخلات وتطوير المصانع وتسهيل الإجراءات بإنشاء هذه المصانع ودعم منتوجاتها بدءاً من الاستيراد والأمور الجمركية والضرائب والتعاقدات مع وزارة الصحة".

وأردف، أن "الوزارة ملتزمة بتطبيق البرنامج الحكومي بدعم الصناعة الوطنية والصناعة الدوائية وتوطين المنتج المحلي"، مؤكدا، أن "مخرجات الاجتماع تصب في مصلحة المواطن وتطوير القطاعين الخاص والحكومي المتمثلين بمصنعي أدوية سامراء ونينوى ومعالجة الشحة في الأدوية".

وتابع، أنه "من المؤمل أن يعقد اجتماع قادم بحضور وزارات المالية والصحة والصناعة، لأن هنالك قضايا تتعلق بالجمارك والرسوم ينبغي الحديث بشأنها وسيتم النقاش حولها بحضور مكتب رئيس الوزراء وكذلك رابطة منتجي الأدوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: الاتفاق على تسهيل إجراءات إنشاء مصانع الأدوية وتوطينها في العراق ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: الاتفاق على تسهيل إجراءات إنشاء مصانع الأدوية وتوطينها في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).