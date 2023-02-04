الحلبوسي: سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي 

2023/02/04 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، إن سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي بالتزامن مع الإجراءات المحكمة للبنك المركزي والجهود الحكومية الداعمة لضبط التداول.

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