الاطاحة بممولة

2023/02/04 | 18:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على إرهابية تعمل على تمويل عناصر داعش في بابل.

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