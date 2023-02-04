التربية تنفي صدور قرار جديد يتعلّق بمادة الاجتماعيات لأي مرحلة

2023/02/04 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التربية، اليوم السبت، صدور قرارا جديدا يتعلّق بمادة الاجتماعيات لأي مرحلة.

وقال المُتحدث باسم التربية كريم السيد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الوزارة لم تصدر أي خبر او معلومة او قرار جديد يتعلّق بمادة الاجتماعيات لأي مرحلة ولا أي اشارة للمواد الداخلة بالامتحانات".

وأضاف أنه "سيتم التنسيق مع الجهات المُختصة بخصوص مُطلقي الإشاعات التي تُربك طلبتنا وعوائلنا والرأي العام في ابتداع أخبار لا صحة لها ولم تصدر عبر وسائلنا الإعلامية الرسمية".

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