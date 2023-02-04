اهالي القرنة يكشفون بالاسماء حجم الفساد بالبنى التحتية: 8 مطالب ومهلة يومين فقط

2023/02/04 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدر أهالي قضاء القرنة بمحافظة البصرة اليوم السبت، بيانا مطولًا استعرضوا فيه أبرز "المخالفات والفضائح" المتعلق بمشاريع البنى التحتية بالقضاء وبقيمة تفوق الـ388 مليار دينار، فيما اتهموا الشركات المنفذة بتحويل القضاء الى "ركام".

وحدد اهالي القضاء ثمانية مطالب امهلوا من خلالها حكومة البصرة يومين فقط لتحقيقها، فيما وعدوا بالتصعيد واتخاذ خطوات "أبعد".

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