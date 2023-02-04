2023/02/04 | 18:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ترى قراءات ان على الحكومة العراقية العمل على تنظيم جماعة ضغط ...

ظهرت المقالة العراق فشل منذ 2003 في تشكيل لوبي ضغط لصالحه في اوربا والولايات المتحدة أولاً على المسلة.

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