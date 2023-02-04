البنك الدولي يشيد بــ

2023/02/04 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

وصف المصرف الدولي الأوضاع الاقتصادية العراقية الحالية بانها في تطور ونمو مستمر رغم توقعات تدهور أسعار النفط.

وقال المصرف من خلال تقرير أوردته ذا ناشيونال نيوز وترجمته (بغداد اليوم)، ان "الاقتصاد العراقي يتعافى تدريجيا ومنذ فترة مدعوما بارتفاع واردات النفط والسياسات المحلية التي اتخذتها السلطات العراقية، النظرة العامة قريبة المدى إيجابية حتى في حال تدهور أسعار النفط، بحسب قوله".

وأشاد المصرف بـ"الدور الذي تلعبه القرارات التي اتخذتها حكومة السوداني والتي قال انها (ملائمة) في تطوير الاقتصاد والمحافظة على معدل ارتفاع مستمر في المستقبل القريب"، محذرا في الوقت ذاته من "استمرار الاعتماد على النفط كالمورد الأساسي للبلاد".

وأشارت توقعات المصرف الى "ارتفاع معدل تصدير النفط لهذا العام ليصل الى 3.9 مليون برميل بدلا عن 3.6 للعام الماضي، وبسعر يصل الى 83 دولارا للبرميل"، مشددا على ضرورة ان "تستغل السلطات العراقية الفرصة الحالية لمعالجة الضعف في مؤسساتها الحكومية والتي قال المصرف انها عطلت من قدرة البلاد على استثمار مواردها بشكل صحيح وتوفير الخدمات العامة بشكل مناسب".

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