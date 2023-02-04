السوداني يتسلم رسالة خطّية من رئيس دولة الإمارات

2023/02/04 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وزير العدل الإماراتي

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إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، السيد عبد الله سلطان بن عواد النعيمي.

وسلّم الوزير الإماراتي خلال اللقاء رسالة خطّية إلى السيد السوداني من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوة رسمية إلى سيادته لزيارة الإمارات، من أجل التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوثيق التعاون المشترك، على مختلف المجالات والصعد.

وحمّل السيد رئيس مجلس الوزراء المبعوث الإماراتي شكره وتقديره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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