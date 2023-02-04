2023/02/04 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل الدبابات الأميركية في الطريق إلى أوكرانيا؟ وهل هذه الجبال المكسوة بالثلوج في المغرب؟ وهل لا تبيع السويد سوى خبز الشعير؟

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