2023/02/04 | 19:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: plw28sd-C9M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طعن الموظف بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الإداري في برنامج قضايا مع المحامي سعد العنزي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طعن الموظف بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الإداري في برنامج قضايا مع المحامي سعد العنزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).