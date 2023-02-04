السوداني يتلقى رسالة خطية من بن زايد

2023/02/04 | 19:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، رسالة خطية من

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

محمد بن زايد آل نهيان.

وذكر بيان لمكتب السوداني وتلقته وكالة

نون الخبرية، أن الأخير "استقبل و

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