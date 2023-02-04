بمعلومات من كربلاء.. كمين محكم يطيح بـ

2023/02/04 | 19:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

اليوم السبت، القبض على إرهابية تعمل

على تمويل عناصر داعش في بابل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بناءً على معلومات

استخبارية دقيقة لقسم (استخب

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