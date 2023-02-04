النفط: الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد منافذ تزويد المركبات بالغاز السائل

2023/02/04 | 19:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

افتتح وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ليث الشاهر، محطة تعبئة وقود جلولاء الحكومية في محافظة ديالى بعد اعادة إعمارها وتأهيلها بشكل كامل.

وقال الشاهر، إن "ملف إعمار المحطات يحظى بأولوية الوزارة والشركة، ونهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وقطاع التوزيع سيشهد طفرة نوعية في تعدد وتنويع الخدمات في المنافذ التوزيعية".

وأشار الشاهر، إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد منافذ تزويد المركبات بالغاز السائل LPG".

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