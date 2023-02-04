بجوازات مزورة.. القبض على ثلاثة مسافرين اجانب في مطار بغداد

2023/02/04 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن القاء لقبض على ثلاثة مسافرين من جنسيات مختلفة يحملون جوزات مزورة في مطار بغداد الدولي.

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