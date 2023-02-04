2023/02/04 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تفاصيل اجتماع الرئاسات الأربع في القصر الحكومي.وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف مساء اليوم في القصر الحكومي، اجتماعاً ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى […]

ظهرت المقالة ناقش أبرز التحديات الاقتصادية..



تفاصيل اجتماع الرئاسات الأربع أولاً على ايرث نيوز.

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