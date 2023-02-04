الرئاسات الأربع تعقد اجتماعاً يخص التطورات في البلاد وقانون الموازنة

2023/02/04 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ناقشت الرئاسات الأربع اليوم السبت، الاجراءات الحكومية المتخذة تجاه التحديات الاقتصاديات، فضلا عن مناقشة الاوضاع السياسية والاجتماعية.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت في القصر الحكومي، اجتماعاً ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد, ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي, ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".

وبحسب البيان، شهد الاجتماع "التداول في أهم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، ومناقشة عدد من القضايا الملحّة وانعكاساتها على واقع البلد، والبحث في سير تنفيذ البرنامج الحكومي وتلبيته لتطلعات المواطنين في الخدمات والرعاية".

وناقش الاجتماع "أبرز التحديات الاقتصادية والإجراءات المتّخذة لمواجهتها، بما يكفل حماية الطبقات الفقيرة والهشّة وتوفير الحماية لها".

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