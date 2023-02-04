العراق يوقف رحلاته الجوية الى اسطنبول غداً

2023/02/04 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأعلنت الخطوط الجوية العراقية، السبت، إيقاف جميع رحلاتها إلى إسطنبول وبالعكس يوم غد الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.





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