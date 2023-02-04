مؤسسة مختصة بالاقتصاد تحدد موعد عودة سعر الدولار: لن ينخفض قريباً

2023/02/04 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الاقتصادية، اليوم السبت، ان انخفاض سعر صرف الدولار في السوق المحلي لن يحدث قريباً.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي، لـ(بغداد اليوم)، ان "بورصات الصيرفة الرئيسية في غالبية المدن العراق، اليوم، هي مغلقة، وغداً وحسب مبيعات البنك المركزي العراقي، والإجراءات الجديدة، التي اعلن عنها سوف يبين سعر الصرف، خصوصاً ان انخفاض سعر الصرف لن يكون قريباً بل يحتاج الى ما يقارب شهرين".

وبين العبيدي ان "سعر صرف الدولار في السوق المحلي لن ينخفض بشكل سريع وكبيرة، خصوصاً ونحن مقبلون على شهر رمضان وخلال هذين الشهرين يزداد الطلب على التحويل ومن المتوقع ان يحافظ على هذا المعدل الى بعد رمضان، الا اذا تم اتخاذ اجراءات اسهل خلال هذه الفترة".

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