باكستان ستطلب وساطة المرشد الأعلى لطالبان في افغانستان بعد تفجير المسجد

2023/02/04 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسلام اباد (أ ف ب) – ستطلب إسلام أباد من المرشد الأعلى لحركة طالبان في افغانستان التوسط لدى مقاتلي طالبان باكستان بعد اعتداء طال مسجدا في بيشاور الاثنين وأسفر عن مقتل 84 شخصًا، على ما أعلن مسؤولون السبت.منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول، تشهد باكستان تصاعدا حاداً للهجمات في المناطق الحدودية […]

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