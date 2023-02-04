تعليق من حميدتي عن مؤتمر جوبا والتزامه بالاتفاق الإطاري لتحقيق السلام في السودان

2023/02/04 | 20:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الحاكم، السبت، بالبيان الختامي لـ"مؤتمر جوبا لسلام السودان واستكمال السلام"، وقال على تويتر، إن "المؤتمر يمثل خطوة مهمة في طريق إكمال القضايا الخمس للمرحلة النهائية للعملية السياسية".

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