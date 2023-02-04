شاهد بالفيديو.. أبرز مخرجات مفاوضات العراق والفيدرالي الأميركي في اسطنبول | الحصاد الإخباري

2023/02/04 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _DCPNg4wTvE

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