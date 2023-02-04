2023/02/04 | 20:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أن الإدارة الأمريكية تعتزم التعامل...

ظهرت المقالة بايدن: سنتعامل مع المنطاد الصيني أولاً على المسلة.

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