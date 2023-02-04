2023/02/04 | 21:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -y5qeDHdgnc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر | حلم بأنتظار قرار الامانة العامة.. موظفي امانة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر | حلم بأنتظار قرار الامانة العامة.. موظفي امانة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).