2023/02/04 | 21:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل أونيون برلين، صحوته، وانتزع الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه ماينتس 2-1، السبت، في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونيون برلين ينتزع الصدارة مؤقتا وهالر يفتتح رصيده التهديفي مع دورتموند) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونيون برلين ينتزع الصدارة مؤقتا وهالر يفتتح رصيده التهديفي مع دورتموند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).