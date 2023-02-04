وزير الداخلية: التظاهرات حق كفله الدستور العراقي ويجب تأمين أي تظاهرة مرخصة

2023/02/04 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

شدد وزير الداخلية عبد الامير الشمري اليوم السبت، على التعامل الحسن مع المواطنين،وذلك خلال اجتماعه مع آمري قوات حفظ القانون في بغداد والمحافظات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم السبت، اجتماعاً في مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مع جميع آمري قوات حفظ القانون في بغداد والمحافظات".

وأكد الوزير على "ضرورة التعاون والتعامل الحسن مع جميع المواطنين"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "التظاهرات حق كفله الدستور العراقي ويجب تأمين أي تظاهرة مرخصة وفق القانون وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمتظاهرين".

كما أشار الى أنه "مستعد لدعم جميع ضباط ومنتسبي قوات حفظ القانون وتوفير جيمع احتياجاتهم وطلباتهم وحل جميع مشاكلهم وإكمال متطلبات عملهم الإدارية واللوجستية وغيرها".

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