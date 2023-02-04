بيان من الخزانة الأميركية بشأن اجتماع إسطنبول مع المركزي العراقي

2023/02/04 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت الخزانة الأميركية، اليوم السبت، بيانا بشأن اجتماع إسطنبول مع البنك المركزي العراقي.

وقالت الخزانة في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون التقى بمحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في اسطنبول، لمناقشة إصلاحات القطاع المصرفي والالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال والتصدي للتمويل من تدابير الإرهاب (AML / CFT)".





واضافت أن "وكيل الوزارة رحب بمحافظ البنك المركزي العراقي في هذه القضايا"، مشيرة إلى "التعاون والشراكة الطويلة الأمد بين الخزانة والمركزي العراقي، لا سيما بشأن تقييد الجهات الفاعلة غير المشروعة والفاسدة من استغلال النظام المالي الدولي".

وتابعت أن "نيلسون أقر بتفاني العراق الثابت في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي".

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