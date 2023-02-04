خلال ساعات.. أمطار وثلوج في عدد من المناطق العراقية - عاجل

2023/02/04 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، هطول امطار وثلوج في عدد من المدن العراقية خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، انه "تتأثر المدن الشمالية بهطول امطار متوسطة الشدة وقد تتحرك فرص أقل تأثيرا نحو الأقسام الغربية في الرمادي ووسط صلاح الدين، ونستبعد تأثر باقي المدن الوسطى والجنوبية".

وبين ان "الحالة الماطرة تنحسر غداً الأحد وتعاود مجدداً ليلة الاثنين في الأقسام الشمالية، كما تستمر درجات الحرارة مقاربة خلال الأيام المقبلة"، مرجحًا أن "يطرأ انخفاض يوم الثلاثاء القادم بشكل طفيف".

وأضاف الراصد الجوي ان "غربي الموصل في سنجار ومدن دهوك، سوف تشهد هطولا للثلوج، خلال الساعات المقبلة".

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