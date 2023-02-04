الشمري يدعو قوات حفظ القانون الى حسن التعامل مع المواطنين

2023/02/04 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت، الى التعاون والتعامل الحسن مع المواطنين خلال اجتماعه مع آمري قوات حفظ القانون في بغداد والمحافظات.

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