بيان من الخزانة الأمريكية: نرحب بجهود البنك المركزي في الإصلاح المصرفي

2023/02/04 | 21:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

رحبت وزارة الخزانة الأميركية، السبت، بجهود البنك المركزي العراقي بمجال الإصلاح المصرفي ومكافحة غسل الأموال.

وذكر بيان للخزانة أن "وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون التقى بمحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في اسطنبول يوم 3 شباط / فبراير لمناقشة إصلاحات القطاع المصرفي والالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال والتصدي للتمويل.



من تدابير الإرهاب(AML / CFT). ".

و"رحب وكيل الوزارة نلسون بقيادة المحافظ العلاق في هذه القضايا"، مشيرًا إلى "التعاون والشراكة الطويلة الأمد بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي ، لا سيما بشأن تقييد الجهات الفاعلة غير المشروعة والفاسدة من استغلال النظام المالي الدولي".

و أقر وكيل الوزارة نيلسون بـ "تفاني العراق الثابت في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي".

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