2023/02/04 | 21:49 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة من جامعة Dalhousie، أن 6 في المائة فقط من الكنديين ما زالوا يدفعون نقدا في متاجر البقالة.كانت الدراسة بالتعاون مع معهد Angus Reid، وشملت 1500 كنديا.وكانت مانيتوبا أعلى مقاطعة للأشخاص الذين يدفعون نقدا بنسبة 13 في المائة، بينما تعد ألبرتا جانب كيبيك وساسكاتشوان الأقل بنسبة 5 بالمائة.تعد بطاقات الائتمان أكثر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: 6 في المائة فقط من الكنديين ما زالوا يدفعون نقدا في متاجر البقالة شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: 6 في المائة فقط من الكنديين ما زالوا يدفعون نقدا في متاجر البقالة) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: 6 في المائة فقط من الكنديين ما زالوا يدفعون نقدا في متاجر البقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).