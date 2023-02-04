2023/02/04 | 22:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uknTZ721yFY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "باص الموصل السياحي".. مبادرة مجتمعية لتعزيز التراث المحلي للمدينة | تقرير: عمر الزيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "باص الموصل السياحي".. مبادرة مجتمعية لتعزيز التراث المحلي للمدينة | تقرير: عمر الزيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).