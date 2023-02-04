2023/02/04 | 22:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M6XVJBxdB70

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المطران يونان حنو: طالما هناك أسقف في القانون الإيماني فإن الكنيسة تبقى ثابتة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المطران يونان حنو: طالما هناك أسقف في القانون الإيماني فإن الكنيسة تبقى ثابتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).